كنو: رينار سبب تألقي وهدفنا الفوز أمام المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط

قال لاعب المنتخب السعودي محمد كنو إن مباراة بلاده أمام نظيره المكسيكي لن تكون سهلة، حيث يتواجه المنتخبان في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات من كأس العالم 2022.

وأكد كنو أن منتخب المكسيك قوي بدنيًا، ويتمنى أن تفوز السعودية بالمباراة، ليعبروا للدور المقبل من المونديال، بحسب ما قاله في المؤتمر الصحفي ونقلته جريدة الرياضية السعودية.

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وتابع محمد حديثه: نريد مواصلة كتابة التاريخ عبر هذه المباراة، سنقدم أفضل ما لدينا للخروج بالنقاط الثلاث، لتشريف الكرة السعودية.