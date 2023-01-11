  • Alwasat News
Atwasat

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 03:20 مساء
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
مباراة المنتخب السعودي أمام صاحب الضيافة العراق. (إنترنت)
alwasat radio

يسدل الستار غدًا الخميس على الدور الأول للمجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، والمقامة منافساتها بمدينة البصرة العراقية، وتقام مبارتان في التوقيت نفسه في ختام الدور؛ حيث يواجه منتخب العراق مستضيف البطولة نظيره اليمني على استاد البصرة الدولي، في حين يلتقي المنتخب العماني مع نظيره السعودي على استاد الميناء الدولي.

- سعد الشهري يعلن قائمة المنتخب السعودي لخليجي 25

ويكفي المنتخب العراقي، متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، التعادل للتأهل كأول مجموعته، خاصة أن المنتخب اليمني دون نقاط ليفقد حظوظه في التأهل، وستكون المنافسة على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة على أشدها في لقاء عمان صاحب الأربع نقاط، والسعودية برصيد ثلاث نقاط، وفوز أي منهما كفيل بتأهله مباشرة، أما التعادل فسيكون لمصلحة المنتخب العماني فقط.

تضم «خليجي 25» في المجموعة الأولى: العراق وعمان والسعودية واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية: الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022
الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر لزيدان بعد استنكار مبابي ووزيرة الرياضة
رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر لزيدان بعد استنكار مبابي ووزيرة ...
التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش
التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي ...
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع...
غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا
غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا
وفاة القطري المهندي عضو مجلس «فيفا»
وفاة القطري المهندي عضو مجلس «فيفا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
شاهد.. جورجينا تهدي كريستيانو سيارة «رولز رويس» بعد شائعة الانفصال
شاهد.. جورجينا تهدي كريستيانو سيارة «رولز رويس» بعد شائعة ......
ميسي يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان
ميسي يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية ......
المزيد
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس...
بولندا تستقبل «الديوك» الفرنسية في افتتاح مونديال اليد 2023.. الأربعاء
بولندا تستقبل «الديوك» الفرنسية في افتتاح مونديال اليد ......
رئيس الاتحاد الفرنسي يواجه تحقيقا بسب «سلوك جنسي غير لائق»
رئيس الاتحاد الفرنسي يواجه تحقيقا بسب «سلوك جنسي غير لائق»...
وفاة القطري المهندي عضو مجلس «فيفا»
وفاة القطري المهندي عضو مجلس «فيفا»...
غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا
غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا...
المزيد