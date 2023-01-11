العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يسدل الستار غدًا الخميس على الدور الأول للمجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، والمقامة منافساتها بمدينة البصرة العراقية، وتقام مبارتان في التوقيت نفسه في ختام الدور؛ حيث يواجه منتخب العراق مستضيف البطولة نظيره اليمني على استاد البصرة الدولي، في حين يلتقي المنتخب العماني مع نظيره السعودي على استاد الميناء الدولي.

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ويكفي المنتخب العراقي، متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، التعادل للتأهل كأول مجموعته، خاصة أن المنتخب اليمني دون نقاط ليفقد حظوظه في التأهل، وستكون المنافسة على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة على أشدها في لقاء عمان صاحب الأربع نقاط، والسعودية برصيد ثلاث نقاط، وفوز أي منهما كفيل بتأهله مباشرة، أما التعادل فسيكون لمصلحة المنتخب العماني فقط.

تضم «خليجي 25» في المجموعة الأولى: العراق وعمان والسعودية واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية: الإمارات والبحرين وقطر والكويت.