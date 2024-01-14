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ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 10:56 مساء
ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
رودريجو لاعب ريال مدريد يحتفل بهدفه في مرمى برشلونة بكأس السوبر الإسباني الأحد 14 يناير 2024 (إكس)
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أحرز ريال مدريد لقب بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على برشلونة غريمه التاريخي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض.

فينيسيوس يحرز «هاتريك» لريال مدريد
أحرز أهداف ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 7 و10 و39، ورودريجو في الدقيقة 64، بينما أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33.

وحجز ريال مدريد مكانه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي في الدور قبل النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0 في الدور قبل النهائي.

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والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا لريال مدريد الذي حقق الفوز في 104 مباريات، فيما حقق برشلونة مئة انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.

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