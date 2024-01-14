بداية الشوط الثاني.. «هاتريك» فينيسيوس يقرب ريال مدريد من لقب كأس السوبر الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب ريال مدريد من حسم لقب بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعدما أنهى الشوط الأول من المباراة النهائية الجارية حاليًا في العاصمة السعودية الرياض متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على غريمه التاريخي برشلونة.

ريال مدريد يسعى للثأر من برشلونة

وتمكن البرازيلي فينيسيوس من وضع ريال مدريد في المقدمة بتسجيله ثلاثية فريقه «الملكي» في الدقائق 7 و10 و36، بينما أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33.

ويسعى ريال مدريد للفوز بكأس السوبر الإسباني لحسم اللقب لصالحه، وفي الوقت نفسه للثأر من هزيمته أمام برشلونة العام الماضي في المباراة النهائية بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

وحجز ريال مدريد مكانه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي في الدور قبل النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0 في الدور قبل النهائي.

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والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا لريال مدريد الذي حقق الفوز في 104 مباريات، فيما حقق برشلونة مئة انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.