شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني في كرة القدم بعدما تمكن من حسم «الديربي» أمام جاره اللدود أتلتيكو بالفوز عليه 5-3 بعد التمديد للوقت الإضافي الذي لجأ إليه الفريقان لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض.

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سجل المدافع ستيفان سافيتش هدفا بالخطأ في مرماه، ثم أضاف إبراهيم دياز هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليحقق ريال مدريد الفوز 5-3 على غريمه أتلتيكو مدريد، وفقا لوكالة «فرانس برس».

افتتح أتليتيكو التسجيل مبكرا بضربة رأس من ماريو هيرموسو في الدقيقة السادسة، لكن ريال أدرك التعادل عن طريق أنطونيو روديغر، قبل أن يضيف فيرلان مندي الهدف الثاني بعد ذلك بقليل، قبل أن يتعادل أنطوان جريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من مدى بعيد.

وارتكب حارس المرمى كيبا أريزابالاجا خطأ فادحا بعدما ارتطمت محاولته لإبعاد الكرة بزميله روديغر وارتدت في الشباك ليتقدم أتلتيكو مرة أخرى في الدقيقة 78، لكن داني كارباخال أدرك التعادل ليذهب الفريقان لشوطين إضافيين.

وعندما بدت المباراة متجهة إلى ركلات الترجيح، ارتدت الكرة من المدافع سافيتش لتسكن الشباك قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

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وفي المحاولة الأخيرة بالمباراة، سجل دياز من هجمة مرتدة في المرمى الخالي بعد أن تقدم الحارس يان أوبلاك إلى منطقة جزاء ريال، في محاولة يائسة لإدراك التعادل من ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة.

وسيواجه ريال الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام اليوم الخميس، في النهائي الذي يقام في الرياض يوم الأحد المقبل.