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تشافي هرنانديز يحذر من خطورة مواجهة أوساسونا في كأس السوبر الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 09:34 مساء
تشافي هرنانديز يحذر من خطورة مواجهة أوساسونا في كأس السوبر الإسباني
تشافي هيرنانديز خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء 10 يناير 2024 (إكس)
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أكد المدير الفني لبرشلونة، تشافي هرنانديز، أنه لن يكون منزعجاً إذا فاز فريقه بأقل فارق ممكن في مباراة الغد الخميس في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر الإسباني أمام أوساسونا في العاصمة السعودية (الرياض)، وكذلك الفوز بالطريقة نفسها في النهائي، ورفع الكأس يوم الأحد المقبل، على الرغم من أن فريقه لم يستطع الفوز بأكثر من هدف في مبارياته العشرين الأخيرة.

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وأكد تشافي خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، عشية مواجهة وصيف كأس الملك: «لست قلقاً من هذه الأرقام، ولكني قلق من أمور أخرى. كنا نستحق الفوز في مباريات كثيرة بنتائج كبيرة. وفي مباريات أخرى، فزنا بينما كنا نستحق الخسارة»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضح تشافي هيرنانديز أن مشكلة فريق برشلونة الحقيقية هي «تقديم هدايا كثيرة في الدفاع، والأكثر منها غياب الفعالية الهجومية».

وأضاف: «لا يمكن لبرشلونة ارتكاب الأخطاء أمام أوساسونا، لأن هذا قد يكلف الفريق الكثير في مباراة إقصائية مثل هذه. علينا أن نقدم مباراة متكاملة، وأتمنى أن يحدث ذلك غداً».

وعلى الرغم من تذبذب نتائج «البلوغرانا» منذ بداية الموسم، فإن تشافي بدا متفائلاً بمدى تطور الفريق. وقال: «بدأنا في استعادة مستوانا المعتاد مثلما حدث في الشوط الثاني من مباراة لاس بالماس في (الليغا)، وكذلك أمام الميريا، وأمام بارباسترو في كأس الملك، حيث قدمنا مباراة جدية على الرغم من تعقّد الأمور في النهاية».

وأشار أيضا إلى أن فريق برشلونة يأتي إلى الرياض بوضع مشابه قليلا لوضعه في الموسم الماضي، عندما كانت هناك أيضاً بعض الشكوك حول مستوى الفريق، ولكنهم نجحوا في النهاية في التتويج بكأس السوبر الإسباني،

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وهو الأمر الذي كان بمثابة نقطة تحول في مسار الموسم الذي انتهى بتتويج الفريق الكتالوني بالدوري.

وأشاد تشافي كثيراً بفريق أوساسونا، مؤكداً أنه «منافس صعب جداً، ولديه مدرب كبير مثل جاجوبا أراساتي، الذي يجهز فريقه جيد جداً لكل مباراة، ويلعب بتنوع تكتيكي كبير».

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