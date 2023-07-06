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هيرنانديز يطالب برشلونة بضم مزيد من اللاعبين للفوز بالبطولات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 05:18 مساء
هيرنانديز يطالب برشلونة بضم مزيد من اللاعبين للفوز بالبطولات
تشافي هرنانديز مدرب برشلونة (أرشيفية: الإنترنت)
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أشاد مدرب فريق برشلونة لكرة القدم تشافي هرنانديز، بصفقة ضم لاعب الوسط إلكاي غندوغان، والمدافع إنييغو مارتينيز، إلا أنه طالب بتدعيم الفريق بمزيد من الصفقات واللاعبين الجدد، إذا كان يريد المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

وقال تشافي هيرنانديز: «لا يزال برشلونة تنقصه بعض القطع ليكمل صفوفه، ينبغي أن ندعم صفوفنا أكثر، نقوم بعمل جيد على أي حال، وسنحاول الوصول لأكثر فريق تنافسي ممكن كي ننافس على جميع البطولات».

برشلونة  في وضع معقد
وأوضح تشافي هيرنانديز أن أكثر مركز يحتاج للدعم في فريق برشلونة هو الظهير الأيمن، وكذلك لاعب ارتكاز دفاعي بدلاً من سيرجيو بوسكيتس، وهو أبرز ما يقلق المدرب الكتالوني.

وأضاف: «لدينا الكثير من الخيارات في محور الارتكاز، لكن أيا منهم لا يلعب في هذا المركز بالأساس، فقد لعب إيريك غارسيا وفرينكي دي يونغ هناك، لكن أظن أننا بحاجة لتقوية هذا المركز جيداً لأن برشلونة في وضع معقد».

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وأشار: «ليس لدينا حالياً ترف التعاقد مع من نريد، ويجب البحث في الداخل ومنح الناشئين الأولوية، وسيكون موسم انتقالات طويلا حتى نهاية أغسطس المقبل، وسوف نرى أقصى مدى للعب المالي النظيف وأين يمكننا الذهاب».

وبرغم الصعوبات المادية التي يعاني برشلونة، شدد تشافي على أن «البارسا» لا يزال علامة ذات ثقل في جميع أنحاء العالم، وينبغي الاستفادة من ذلك.

وأكد: «كان غندوغان قائد مانشستر سيتي وبطل دوري أبطال أوروبا، وتلقى عروضاً من أندية أخرى، لكنه فضل برشلونة لأنه كان لديه حلم الفوز مع الفريق»، واصفاً اللاعب الألماني من أصل تركي بأنه متعدد المواهب، ويتمتع بعقلية الفوز وقدر كبير من الجودة الفنية.

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