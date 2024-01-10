لاتسيو يتخطى روما ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

حسم لاتسيو «ديربي روما» على حساب غريمه التقليدي روما بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية بكأس إيطاليا، ليحجز بذلك مقعده في نصف النهائي.

لاتسيو يتأهل بركلة جزاء

ويدين لاتسيو بالفضل في اقتناص بطاقة التأهل على ملعب الأوليمبيكو للاعب الوسط ماتيا زاكايني، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، لعب كل فريق منقوصاً من لاعب، حيث كانت البداية في صفوف لاتسيو بخروج النجم الإسباني بيدرو رودريغيز ببطاقتين صفراوين، ثم بعدها بدقائق قليلة في صفوف روما بطرد الإيراني الدولي ساردار أزمون ببطاقة حمراء مباشرة.

بهذه النتيجة، يلحق فريق لاتسيو بفيورنتينا، الذي تأهل بشق الأنفس على حساب بولونيا بركلات الترجيح 5- 4، أمس الثلاثاء، كأول المتأهلين للمربع الذهبي.

وسينتظر فريق المدرب ماوريسيو ساري في نصف النهائي المتأهل من مباراة يوفنتوس وفروزينوني، التي سيحتضنها ملعب «أليانز استاديوم» غدا الخميس.

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وستقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد، وستكون المباراة الأولى على ملعب الأوليمبيكو في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس في تورينو، أو فروزينوني، في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه.