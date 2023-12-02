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لاتسيو يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على كالياري في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 10:26 مساء
لاتسيو يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على كالياري في الدوري الإيطالي
لاعب لاتسيو يحتفلون بهدف الفوز على كالياري في المباراة السبت 2 ديسمبر 2023 (إكس)
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وضع لاتسيو حدًا لنتائجه المخيبة أخيرًا ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما حقق فوزًا صعبًا بهدف من دون رد على ضيفه كالياري، اليوم السبت، في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة التي شهدت أيضًا تعادل جنوى مع ضيفه إمبولي 1-1.

كالياري أكمل المباراة بـ10 لاعبين
وتقمص الإسباني المخضرم بيدرو رودريغيز دور البطولة في المباراة عقب تسجيله هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة الثامنة قبل أن تتضاعف معاناة كالياري في اللقاء بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الكونغولي أنتوان ماكومبو في الدقيقة 27، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو الذي خسر أمام ساليرينتانا وبولونيا وتعادل مع روما في المراحل الثلاثة الماضية بالبطولة إلى عشرين نقطة في المركز التاسع موقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

في المقابل توقف رصيد كالياري الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوزين وأربعة تعادلات عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر الثالث من القاع موقتًا.

وفي مباراة أخرى تعادل جنوى مع ضيفه إمبولي 1-1 في مباراة أقيمت اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم جنوى بهدف سجله الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 37 ثم أدرك ماتيو كانتشيليري التعادل لإمبولي في الدقيقة 67.

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ورفع جنوى رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 11 نقطة لإمبولي في المركز الحادي عشر.

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