لاتسيو يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي بفوز مثير على أتالانتا

القاهرة - بوابة الوسط

عاد لاتسيو إلى طريق الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مثيرًا 3-2 على ضيفه أتالانتا، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة للمسابقة.

«النيران الصديقة» تمنح لاتسيو هدف التقدم

على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، افتتح لاتسيو التسجيل مبكرًا بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل شارل دي كيتيلاس، لاعب أتالانتا، هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف فالانتين كاستيلانوس الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 11، لكن أتالانتا سرعان ما استعاد اتزانه، بعدما أدرك التعادل، عقب تسجيله هدفين من خلال إيديرسون وسياد كولاسيناك في الدقيقتين 33 و63 على الترتيب.

وفي الدقائق الأخيرة من زمن المباراة خطف لاتسيو النقاط الثلاث لمصلحته، بعدما سجل لاعبه ماتياس فيتشينو الهدف الثالث في الدقيقة 83.

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بهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو، الذي خسر 0-2 أمام مضيفه ميلان في الجولة الماضية، إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد أتالانتا، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثانية على التوالي، عند 13 نقطة في المركز السادس.