ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

القاهرة - بوابة الوسط

انفرد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم موقتًا عقب فوزه على لاتسيو 2-صفر، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو في ميلانو في قمة الجولة السابعة.

ميلان يحرز فوزه الثالث على التوالي

سجّل هدفي ميلان الأميركي كريستيان بوليسيك في الدقيقة 60 والسويسري نواه أوكافور في الدقيقة 88، ليعتلى «روسونيري» صدارة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة متقدمًا بثلاث نقاط عن جاره إنتر ميلان الذي يحل ضيفًا على ساليرنيتانا في الجولة ذاتها في سعيه إلى تعويض هزيمته المفاجئة أمام ساسوولو 1-2 في الجولة الماضية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

يعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لميلان منذ خسارته المذلّة على يد إنتر ميلان 1-5 في الجولة الرابعة، فيما تعد خسارة لاتسيو وصيف الموسم الماضي، الرابعة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

نابولي يواصل انتفاضته

وفي مباراة أخرى، واصل نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، انتفاضته وحقّق فوزه الثاني على التوالي بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية عندما حقق انتصارًا كبيرًا على مضيفه ليتشي برباعية نظيفة.

سجّل الأهداف النرويجي ليو اوستيغارد في الدقيقة 16، والنيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 51، وجانلوكا غايتانو في الدقيقة 88، وماتيو بوليتانو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليرتقى نابولي إلى المركز الثالث موقتًا برصيد 14 نقطة.

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جاء هذا الفوز بعدما فشل نابولي الذي يدربه الفرنسي رودي غارسيا، في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية مكتفيًا بخسارة وتعادلين، قبل أن يبدأ تدريجيًا في التقاط أنفاسه من خلال اكتساح أودينيزي منتصف هذا الأسبوع 4-1.

ويأتي الفوز الكبير على ليتشي في أفضل توقيت ممكن وقبل المواجهة المرتقبة أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.