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ميلان يكشف الحالة الصحية لحارس المرمى مايك ماينيان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 04:08 مساء
ميلان يكشف الحالة الصحية لحارس المرمى مايك ماينيان
مايك ماينيان خلال إحدى مباريات ميلان (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف نادي ميلان الإيطالي الحالة الصحية لحارس مرمى فريق كرة القدم الفرنسي مايك ماينيان في أعقاب خروجه من مباراة الفريق الإيطالي في مواجهة نيوكاسل الإنجليزي التي أقيمت في دوري أبطال أوروبا.

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وقال نادي ميلان الإيطالي، إن حارس مرمى الفريق مايك ماينيان خضع اليوم الأربعاء، لفحوصات طبية أظهرت عدم معاناته من أي إصابة خطيرة، برغم استبداله خلال مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن النادي الإيطالي.

وسقط ماينيان في الدقيقة 81 من زمن مباراة ميلان ونيوكاسل أرضًا وطلب تغييره، الأمر الذي أصاب الجهاز الفني لميلان وجمهور «الروسونيري» بالقلق على حارس المرمى الفرنسي.

وغاب ماينيان عن المشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر العام 2022 بسبب إصابة في الركبة.

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وأكد نادي ميلان عدم تعرض ماينيان لأي إصابات خطيرة، وأن الأمر لا يتجاوز بعض الآلام في الساق اليسرى.

وتظل عودة ماينيان إلى التشكيل الأساسي لفريق ميلان مرهونة بتحسن حالته، على الرغم من استبعاد مدربه ستيفانو بيولي له من قائمة الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي أمام هيلاس فيرونا.

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