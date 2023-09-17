إنتر يذل ميلان بخماسية ويؤكد تفوقه في آخر 5 «ديربيات» بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

فضَّ إنتر ميلان شراكة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع جاره ميلان عندما ألحق به خسارة مذلة 5-1، السبت، في «ديربي الغضب» في ميلانو في المرحلة الرابعة، فيما واصل يوفنتوس صحوته بفوزه على ضيفه لاتسيو 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش.

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وأفلت نابولي حامل اللقب من خسارة ثانية تواليًا وانتزع تعادلًا صعبًا من مضيفه جنوى 2-2، في المباراة الأولى على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو، وكشّر إنتر ميلان عن أنيابه مبكرًا موجهًا رسالة إلى منافسيه بجديته في استعادة اللقب الذي تنازل عنه في العامين الأخيرين لصالح ميلان ونابولي، حسب «فرانس برس».

وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع تواليًا وبات الوحيد صاحب العلامة الكاملة في هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 12 نقطة، فيما مُني جاره بالخسارة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس.

إنزاغي يؤكد تفوق إنتر في المواجهات الخمس الأخيرة

وأكد رجال المدرب سيموني إنزاغي تفوقهم في الديربي في المواجهات الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز إنتر 2-0 ذهابًا و1-0 إيابًا، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يسبق لإنتر في تاريخ دربي ميلانو (238 ديربي) أن فاز بخمس مواجهات متتالية في جميع المسابقات، ضد ميلان. وسبق لميلان أن مُني بخسارة مذلة بالنتيجة ذاتها وفي الدوري أيضًا في مارس 1974.