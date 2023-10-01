التعادل السلبي يحكم مباراة يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

خيم التعادل السلبي على اللقاء الذي حل فيه يوفنتوس ضيفًا على أتالانتا على ملعب مابي ستاديوم، اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تغييرات يوفنتوس وأتلانتا غير مفيدة

وفشل الفريقان في الوصول إلى الشباك على مدار التسعين دقيقة، على الرغم من التغييرات العديدة التي أجراها المدربان، جيان بييرو غاسبيريني في أتالانتا، وماسيمليانو أليغري في يوفنتوس، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ حيث توقفت سلسلة انتصارات فريق أتلانتا في آخر مباراتين، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري الإيطالي، ويفرط في فرصة الاقتراب من ثنائي القمة إنتر وميلان اللذين يمتلك كل منهما 18 نقطة.

ولم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة ليوفنتوس الذي يعد بطل إيطاليا التاريخي، الذي عاد لنزيف النقاط بعد أن كان قد استعاد عافيته في الجولة الماضية بانتصار صعب على ليتشي بهدف نظيف، بعد الخسارة الثقيلة في الجولة قبل الماضية من الدوري الإيطالي برباعية مقابل هدفين على يد ساسولو.

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وأصبح رصيد يوفنتوس 14 نقطة في المركز الرابع، متأخرًا بفارق نقاط من قطبي ميلانو المتصدرين لترتيب فرق الدوري الإيطالي.