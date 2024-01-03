الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

قبل أيام على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 13 يناير الجاري، بدأت الغيابات تضرب بعض المنتخبات الكبرى المشاركة في البطولة، ما أجبرها على استبعاد بعض عناصرها من القائمة النهائية المشاركة في البطولة.

«النسور الخضر» تفقد نديدي

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، خروج لاعب الوسط ويلفريد نديدي من تشكيلة «النسور الخضر» المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة، واستبدال اللاعب المحترف في بلجيكا الحسن يوسف به، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتعرض نديدي (27 عاماً) للإصابة خلال فوز فريقه ليستر سيتي 2-0 على مضيفه كارديف سيتي في 29 ديسمبر الماضي، ولم يكشف ناديه أو منتخب نيجيريا عن طبيعة الإصابة.

وأضاف الاتحاد النيجيري، في بيان، أن كليتشي إيهيناتشو زميله في ليستر يعاني إصابة أيضا، لكنه لا يزال ضمن معسكر المنتخب التدريبي في أبوظبي.

وغاب إيهيناتشو (27 عاما) عن المباراتين الأخيرتين لفريقه الذي يتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ولم يسبق ليوسف (23 عاما) اللعب دوليا، لكنه ساعد فريقه رويال أنتويرب على الفوز بالدوري البلجيكي الموسم الماضي، وشارك في جميع مباريات الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر.

وتستهل نيجيريا مشوارها في كأس الأمم بمواجهة غينيا الاستوائية في المجموعة الأولى 14 يناير، قبل اللعب أمام كوت ديفوار، مستضيفة البطولة، وغينيا بيساو.

«كوكا» يغيب عن كأس الأمم الأفريقية

من جهته، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، خروج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد نبيل (كوكا) من قائمة «الفراعنة» المشاركة ببطولة أمم أفريقيا.

وذكر اتحاد الكرة المصري، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن «كوكا» خضع لفحوص طبية وأشعة بعد تعرضه للإصابة في التدريب الأول للمنتخب المصري، الذي أقيم على إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: «أثبتت الأشعة إصابة أحمد نبيل كوكا في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية».

تونس تفقد بن وناس لأسباب عائلية

في السياق نفسه، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم، غياب لاعب فريق قاسم باشا التركي مرتضى بن وناس عن بعثة منتخب تونس لكرة القدم المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وغادر بن وناس معسكر المنتخب، لأسباب عائلية «قاهرة»، عائداً إلى تركيا بسبب مرض ابنته، وفق ما أفاد به الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». لذلك لن يتسنى للاعب المشاركة في مباريات المنتخب في النهائيات.

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وأضاف الاتحاد أن المدرب جلال القادري سيتخذ لاحقاً قراره النهائي بتعويض بن وناس أو الإبقاء على المجموعة الحالية.

وتلعب تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.