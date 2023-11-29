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باير ليفركوزن يرفض مشاركة لاعبيه في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 06:06 مساء
باير ليفركوزن يرفض مشاركة لاعبيه في كأس الأمم الأفريقية
أمين عدلي وفيكتور بونيفاس لاعبا باير ليفركوزن خلال إحدى مباريات الفريق (أرشيفية: الإنترنت)
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عبر رئيس نادي باير ليفركوزن الألماني فرناندو كارو عن غضبه بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في وسط الموسم، ووصف هذا الموعد بأنه غير مناسب.

تأثير سلبي لكأس الأمم الأفريقية على الأندية
ونشرت جريدة «كولنر شتات أنتسايغر» الألمانية حواراً مع فرناندو كارو قالت فيه إنه من غير المقبول إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في وسط الموسم الكروي، نظراً لتأثير ذلك على الأندية الأوروبية التي تضم لاعبين أفارقة يلعبون لمنتخباتهم الوطنية بانتظام.

وتوعد فرناندو كارو بالدخول في صراع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل تغيير توقيت إقامة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف: «أحد أهدافي ضمن مجموعات العمل التابعة لي في رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هو تحسين برمجة المباريات الدولية بشكل لا يتعارض مع مصالح الأندية، كما نتحقق أيضاً مما إذا كانت هناك سبل قانونية يمكن اللجوء إليها لمنع حرماننا من لاعبينا الأفارقة خلال منافسات كأس أمم أفريقيا».

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وسيكون باير ليفركوزن مهدداً بفقدان جهود خمسة من لاعبيه خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، في حال اختيارهم من قبل منتخباتهم الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من المغربي أمين عدلي، والنيجيريين ناثان تيلا وفيكتور بونيفاس، والإيفواري أوديلون كوسونو، والبوركيني إدموند تابسوبا.

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