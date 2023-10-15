صلاح ومانيه وأوسيمين ومحرز وحكيمي.. نجوم فوق العادة في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

بين محمد صلاح النجم الأوّل في مصر، وفيكتور أوسيمين المتعطش لدفع «النسور» النيجيرية للتحليق عاليًا، والموهوب نيكولاس جاكسون المستعد ليزأر مع «أسود التيرانغا» ستكون كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق مطلع العام المقبل في كوت ديفوار ساحة لتألق النجوم وفرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الشابة.

صلاح.. «توت عنخ آمون الفراعنة»

من المستحيل إغفال مكانة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي يملك عدة ألقاب منها «الهرم الرابع» و«ملك مصر» ما يعكس الاحترام والحب الذي يحظى به في مصر، بحسب وكالة «فرانس برس».

قدم محمد صلاح (31 عامًا) اليسرى هي مصدر سعادة لمنتخب «الفراعنة»، وبعدما ظهر بمستوى خجول مع ليفربول الموسم الماضي عاد للتألق مجددًا في الموسم الحالي بتسجيله خمسة أهداف وتمريره أربع كرات حاسمة في ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي، وذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

مانيه يسعى للثنائية

سيتولى ساديو مانيه أفضل لاعب في تاريخ السنغال قيادة منتخب «أسود التيرانغا»، بعد عامين من تتويجه بباكورة ألقابهم القارية في البطولة الماضية التي أقيمت في الكاميرون. عاد مانيه «المتفجر» مع ليفربول إلى جانب صلاح قبل أن يهبط مستواه في الموسم الماضي بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، للتألق مجددًا وهز الشباك مع النصر السعودي الذي تعاقد معه مطلع الموسم الحالي، وسيحاول قيادة بلاده لثنائية تاريخية.

أوسيمين.. ماكينة الأهداف

يتألق المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين مع نابولي بطل الدوري الإيطالي، مطلقًا العنان لقدراته التهديفية بإحراز ستة أهداف في عشر مباريات هذا الموسم، وتضاف إلى 31 هدفًا في 38 مباراة الموسم الماضي.

لم يبخل أوسيمين بأهدافه أيضًا مع منتخب «النسور» حيث سجل في القارة السمراء عشرة أهداف في ست مباريات خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية، منها سبعة ضد منتخب ساوتومي وبرينسيبي المتواضع.

محاطًا بكتيبة من اللاعبين أصحاب الجينات الهجومية بينهم المبهر تايو أوونيي وفيكتور بونيفاس المتألق هذا الموسم مع باير ليفركوزن الألماني سيحاول أوسيمين إعادة بلاده إلى صدارة أفريقيا بعد 11 عامًا من آخر تتويج قاري لها.

أشرف حكيمي.. نجم «أسود الأطلس»

يُبهر حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفريق منذ بداية الموسم الحالي؛ حيث يلعب كل المباريات ويسجل الأهداف تحت قيادة الوافد الجديد المدرب الإسباني لويس إنريكي، على الرغم من عدم استقرار نتائج النادي الباريسي.

سيكون حكيمي (24 عامًا) من دون أدنى شك أحد أعمدة وعناصر منتخب «أسود الأطلس» المرشح بعد مفاجأة بلوغه نصف نهائي مونديال قطر العام الماضي، بينما يسعى للظفر بلقب القارة السمراء للمرة الثانية في تاريخه.

أونانا.. السور الذي لا يُقهر

أغلق أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي الباب في وجه منتخب بلاده نهاية ديسمبر 2022، بعد خلاف مع مدربه ريغوبير سونغ. لكن حارس مرمى فريق «الشياطين الحمر» الذي تعرّض لانتقادات هذا الموسم ارتدى قفازات «الأسد الذي لا يروّض» مرة أخرى في سبتمبر، ضمن تشكيلة قوية تضم ثلاثي الهجوم إريك مكسيم تشوبو موتينغ، وكارل توكو إيكامبي، وفنسنتن أبوبكر.

محرز لا يزال متعطشًا للألقاب

جلب الجناح الأيمن رياض محرز البهجة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لأكثر من خمس سنوات، وسيواصل مراوغة خصومه من الجهة اليمنى لهجوم «محاربي الصحراء» بعد خمس سنوات من لقبه مع منتخب بلاده محتفلًا به مع مواطنيه الذين يتنفسون على وقع نبض كرة القدم.

يبقى رياض محرز (32 عامًا) والذي غادر هذا الموسم الملاعب الإنجليزية للالتحاق بفريق الأهلي السعودي أحد أعمدة منتخب الجزائر الذي يسعى إلى إحراز اللقب القاري، خاصة أن التشكيلة الجزائرية تضم العديد من النجوم البارزين واللاعبين الأقوياء.

طوفان من المواهب الشابة

سيكون للمواهب الشابة فرصة للتألق في البطولة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية والتي من المتوقع أن تكون مفتوحة على جميع الاحتمالات. فمنتخب المغرب الذي بلغ المربع الذهبي لمونديال قطر في وضع جيد بفضل بروز لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عزالدين أوناحي وظهير بايرن ميونيخ نصير مزراوي الذي فرض نفسه على الجهة اليمنى مع أبطال ألمانيا.

وستسلط غانا الأضواء على مهاجمها الشاب محمد قدوس (23 عامًا) المنتقل هذا الصيف إلى وست هام الإنجليزي بعد سنوات واعدة في صفوف أياكس الهولندي، كما تنتظر تونس بفارغ الصبر بزوغ نجم حنبعل المجبري (20عامًا) لاعب وسط مانشستر يونايتد؛ حيث لم يثبت نفسه بعد.

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أما السنغال فمن المتوقع تألق مهاجمها نيكولاس جاكسون المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، في حين سيتمكن منتخب الجزائر من الاعتماد على لاعب خط الوسط حسام عوار الذي يدافع عن ألوان روما الإيطالي، بينما سيراهن منتخب غينيا على «الجوهرة» الشاب أليكس موريبا (20 عامًا) في خط الوسط.