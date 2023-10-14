قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، التي أجريت مساء الخميس في أبيدجان، عن ست مجموعات متكافئة تبدو في متناول منتخبات: مصر والمغرب وتونس والجزائر، حيث تلعب الأخيرة في المجموعة الرابعة إلى جانب موريتانيا وبوركينا فاسو، وجاءت مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا غانا. أما المغرب فسيخوض البطولة في المجموعة السادسة إلى جانب الكونغو الديمقراطية، بينما ستكون تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وجنوب أفريقيا.

وستستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كرة القدم ساحل العاج في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن دور المجموعات سيشهد بعض المواجهات القوية، أبرزها الكاميرون والسنغال، ومصر وغانا، فضلا عن مباراة الجزائر وبوركينا فاسو.

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وتقام مباراة الافتتاح في أبيدجان بين منتخب البلد المضيف وغينيا بيساو في مجموعة الأولى، وهي الأبرز بلا شك، إذ إنها تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

ويواجه المنتخب المغربي، بطل قطر 2022، منتخبات: زامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة والأخيرة. أما تونس فجاءت في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

نتائج القرعة

وستقام المباريات في ستة ملاعب موزعة على خمس مدن: العاصمة أبيدجان وياموسوكرو وبواكيه وكورهوغو وسان بيدرو، بينما وزعت المنتخبات الـ24 على ست مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة. وسيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16 الإقصائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأسفرت نتائج قرعة دور المجموعات عن:

المجموعة الأولى:

ساحل العاج (المضيفة)، ونيجيريا، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو

المجموعة الثانية:

مصر، وغانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق

المجموعة الثالثة:

السنغال (حاملة اللقب)، والكاميرون، وغينيا، وغامبيا

المجموعة الرابعة:

الجزائر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنغولا

المجموعة الخامسة:

تونس، ومالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا

المجموعة السادسة:

المغرب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا