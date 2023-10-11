غدا.. أبيدجان تستضيف قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

تترقب القارة الأفريقية، غدا الخميس، رسم ملامح المنافسة في الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا.

كأس الأمم الأفريقية تعود لكوت ديفوار

وتشهد مدينة أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، غدا مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تعود إلى كوت ديفوار بعد نحو أربعة عقود من الغياب، حيث كانت المرة الوحيدة السابقة التي استضاف فيها هذا البلد بطولة كأس الأمم الأفريقية في العام 1984، إلا أن المنتخب الكاميروني توج بلقبها، وفقا لتقرير وكالة أنباء الإمارات.

وستستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا، من بينها 12 منتخبا سبق لها الفوز باللقب. إلا أن العرس الأفريقي يخلو من أي وجوه جديدة، حيث سبق لكل المنتخبات الـ24 المشاركة فيه.

وتشهد القرعة توزيع المنتخبات المشاركة على ست مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أخيرا رؤوس المجموعات والتصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة، حيث جرى تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى أربعة مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصادر في 21 سبتمبر الماضي.

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وضم كل مستوى ستة منتخبات، لتوزع القرعة المنتخبات بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

ووضع «كاف» المنتخبات التي ستأتي في رؤوس المجموعات بالمستوى الأول، وهي منتخب كوت ديفوار، ممثل البلد المضيف، والمنتخبات الأعلى ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي: المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر.

وضم المستوى الثاني منتخبات: نيجيريا والكاميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا والكونغو الديمقراطية. بينما يضم المستوى الثالث منتخبات: كاب فيردي (الرأس الأخضر) وزامبيا وجنوب أفريقيا وغينيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا. في حين يضم المستوى الرابع منتخبات: أنغولا وغينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وغامبيا وتنزانيا.