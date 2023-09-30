تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين لعدم وجود بلد مضيف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2024.

الاتحاد الأفريقي يبحث عن بلد يستضيف البطولة

وقال الاتحاد الأفريقي إنه تم فتح باب التقدم أمام الدول الأفريقية لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2024 مرتين، إلا أنه لم يتم تقديم طلبات بشكل جدي، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي لـ«كاف» سيناقش هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

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وأرسل الاتحاد الأفريقي خطابات رسمية إلى الدول الأعضاء أكد فيها أنه في ظل عدم معرفة هوية الدولة المضيفة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، فإنه من الصعب حاليًا وضع اللمسات النهائية على شكل التصفيات،والذي سيعتمد على المنطقة التي ستستضيف النهائيات، مضيفًا أنه يتعين على المنتخبات التنافس على الأماكن المتبقية بعد تحديد المقعد الخاص بالاتحاد المضيف.