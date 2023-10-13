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قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 12:46 صباحا
قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
مراسم قرعة سابقة في الكاف. (أرشيفية : الإنترنت)
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أجريت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، اليوم الخميس، قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر انطلاقها في كوت ديفوار 13 يناير 2024 المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب تونس في «مجموعة الموت» برفقة منتخبات مالي وجنوب أفريقيا ناميبيا، بينما جاءت مصر في مجموعة متوسطة القوى برفقة غانا وكيب فيردي وموزمبيق.

وجاءت بقية المنتخبات العربية في مجموعات بالمتناول، حيث جاءت الجزائر برفقة بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا، والمغرب مع كونغو الديمقراطية، وزامبيا وتنزانيا.

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المجموعات الكاملة لبطولة أمم إفريقيا 2023:
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر - غانا - كيب فيردي - موزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

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