«كاف» يبرم اتفاقية لبيع حقوق بث بطولاته بعدة لغات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إبرام اتفاقية حقوق إعلامية وصفها بالتاريخية مع محطة الإذاعة الأفريقية «نيو وورلد تي في» من أجل بيع حقوق البث التلفزيوني باللغة الإنجليزية واللغات المحلية لمناطق جنوب الصحراء الكبرى في مسابقات «كاف» حتى العام 2025.

إقبال كبير على شراء حقوق بث مباريات «كاف»

وقال «كاف» على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن تلك المناقصة شارك فيها العديد من هيئات البث والوكالات العالمية للحصول على حقوق «كاف» الإعلامية والتي جرى منحها في النهاية إلى «نيو وورلد تي في»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: «تتضمن اتفاقية حقوق الإعلام مع (نيو وورلد تي في) حقوق بث بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة كوت ديفوار 2024 والتي تمثل فرصة مثيرة لكرة القدم الأفريقية للوصول إلى جماهير جديدة في أفريقيا والعالم».

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وقال رئيس «كاف» باتريس موتسيبي: «الاتفاقية هي أكبر استثمار من قبل محطة بث أفريقية في تاريخ الاتحاد الأفريقي، ونحن فخورون جدًا بالشراكة مع شركة البث التنافسية والمبتكرة عالميًا والتي تكيفت بسرعة مع المتطلبات المتغيرة وأنماط المشاهدة لجمهور كرة القدم الحديثة».