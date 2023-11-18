«كاف» يعلن القائمة النهائية لجائزة الأفضل في 2023 بمفاجآت مغربية

القاهرة - بوابة الوسط

سيتنافس 10 لاعبين على الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، بينهم أربعة من نجوم المنتخب المغربي: الحارس ياسين بونو، حارس نادي الهلال السعودي، والمدافع أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، والمهاجم يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، ولاعب الوسط سفيان أمرابط، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

كما ضمت القائمة التي كشفها الاتحاد الأفريقي للعبة، الجمعة، المصري محمد صلاح (ليفربول) والجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي) والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي)، المتوج بالجائزة العام الماضي، فضلا عن النيجيري فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي، والكاميرونيين فينسينت أبو بكر (بشكتاش) وفرانك أنغيسا (نابولي). وسيقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر في مدينة مراكش، حسب وكالة «فرانس برس».

الركراكي وبونو من دون منازع

في مسابقة المدربين، يتنافس على الجائزة مدرب المغرب وليد الركراكي مع الجزائري عبد الحق بن شيخة، الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الأفريقي والكأس السوبر الأفريقية، والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الأهلي المصري إلى استعادة لقبه في مسابقة دوري الأبطال، ومدربي السنغال وغامبيا أليو سيسيه (المتوج العام الماضي) والبلجيكي توم ساينتفيت تواليا.

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بدوره، يتنافس ياسين بونو على الفوز بجائزة أفضل حارس مع المصري محمد الشناوي (الأهلي)، والكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد)، والجنوب أفريقي رونوين وليامس (ماميلودي صنداونز)، والسنغالي حامل اللقب إدوارد ميندي (الأهلي السعودي).

المنتخب المغربي يتصد المشهد بقوة

يوجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إلى جانب السنغال وغامبيا وغينيا الاستوائية.

أما قائمة المرشحين لأفضل ناد فضمت الأهلي المصري المتوج بدوري أبطال أفريقيا، والوداد البيضاوي، وماميلودي صن داونز بطل أول نسخة من دوري أفريقيا، واتحاد الجزائر، ويونغ أفريكانز (تنزانيا).

وسيُحدد الفائز النهائي في كل فئة بناء على تصويت لجنة مكونة من: لجنة «كاف» الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات بمسابقات الأندية.