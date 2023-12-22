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اليوم.. الأهلي وأوراوا في صراع مصري - ياباني بكأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 04:28 مساء
اليوم.. الأهلي وأوراوا في صراع مصري - ياباني بكأس العالم للأندية
فريق الأهلي خلال إحدى مبارياته بكأس العالم للأندية (فيسبوك)
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يلتقي فريقا الأهلي المصري وأوراوا ريد دياموندز الياباني في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، حيث يطمح الفريقان إلى اقتناص الميدالية البرونزية.

الأهلي ينشد الميدالية المونديالية الرابعة
يتطلع الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في كأس العالم للأندية، بعدما حصدها ثلاث مرات سابقة في 2006 و2020 و2021. كما حصد المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.

وما يدعم من فرص الأهلي في الفوز باللقاء هو وجود أعداد كبيرة من الجالية المصرية في السعودية، بالإضافة إلى أنه يُنتظر الجماهير السعودية أن تدعم الأهلي.

وسبق للأهلي مواجهة فريق ياباني واحد فقط في كأس العالم للأندية، وهو هيروشيما الياباني في مونديال 2012، ووقتها فاز الفريق المصري 2-1.

ودخل الأهلي البطولة بحثاً عن تحقيق إنجاز جديد بالصعود للمباراة النهائية، ولكنه فشل في ذلك، لذلك وجه أنظاره نحو حصد الميدالية البرونزية كأس العالم للأندية، لإسعاد جماهيره.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ووصل لهذا الدور بعدما تخطى الاتحاد السعودي 3-1 في مباراة الدور الثاني، ثم خسر في الدور نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي 0-2.

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في المقابل، وصل أوراوا ريد دياموندز، الذي يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا، لهذا الدور بعدما تغلب على ليون المكسيكي 1-0 في الدور الثاني، وخسر في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي 0-3.

ويهدف فريق أوراوا لحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصدها في كأس العالم للأندية العام 2017.

ويملك الفريق الياباني خبرة كافية بالبطولة، خاصة أن هذه هي مشاركته الثالثة بعد بطولتي 2007 و2017.

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