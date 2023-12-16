مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص كريستال بالاس تعادلا ثمينا مع مضيفه مانشستر سيتي 2-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مانشستر سيتي يحافظ على المركز الثالث

بهذا التعادل رفع مانشستر سيتي، الذي خاض مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

تقدم مانشستر سيتي أولا بهدف عن طريق جاك غريليش في الدقيقة 24، قبل أن يضيف ريكو لويس الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 76 سجل جان فيليب ماتيتا الهدف الأول لكريستال بالاس، فيما سجل مايكل أوليزي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

وفي مباراة أخرى بالدوري الإنجليزي، عاد نيوكاسل يونايتد إلى طريق الانتصارات بفوزه 3-0 على فولهام اليوم السبت. سجل نيوكاسل أهداف الثلاثة في الشوط الثاني من بينها الهدف الأول عن طريق لويس مايلي البالغ من العمر 17 عاماً، الذي أصبح أصغر لاعب في النادي يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفقا لوكالة «رويترز».

وخسر نيوكاسل مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات وخرج أيضاً من البطولات الأوروبية، لكنه بدا متحمساً للمباراة التي أقيمت على أرضه وحصل على تفوق مبكر عندما جرى طرد راؤول خيمنيز بسبب تدخل ضد شون لونغستاف في الدقيقة 22.

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وبعد الشوط الأول الذي خرج بالتعادل السلبي، منح مايلي التقدم لنيوكاسل بعد انطلاقة فردية رائعة من برونو غيمارايش قبل أن يخترق أنتوني جوردون الدفاع مرة أخرى بعدها بسبع دقائق ليسجل ميغيل ألميرون من محاولته.

وصنع برونو الهدف الثالث عندما أرسل تمريرة عرضية إلى دان بيرن عند القائم البعيد ليسكنها المدافع في الشباك ليتقدم نيوكاسل إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة بينما تراجع فولهام إلى المركز 11 بفارق ثماني نقاط خلف نيوكاسل.