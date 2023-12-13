مانشستر سيتي يُنهي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات من البطولة متصدراً للمجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، ليتأهل ومعه فريق لايبزيغ الألماني في الترتيب الثاني إلى الدور الستة عشرة.

مانشستر سيتي يخطف الفوز بركلة جزاء

وفاز مانشستر سيتي على النجم الأحمر الصربي 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

أحرز ميشاه هاميلتون الهدف الأول لمانشستر سيتي، وأضاف أوسكار بوب الهدف الثاني في الدقيقة 62، ثم قلص إن بويم هوانغ النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

وسجل كالفين فليبس الهدف الثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص ألكسندر كاتاي النتيجة مرة أخرى لصاحب الأرض.

وفي مباراة أخرى، فاز لايبزيغ 2-1 على يانغ بويز السويسري، الذي ضمّن على الرغم من خسارته المشاركة في الدوري الأوروبي.

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سجل بنجامين سيسكو الهدف الأول للايبزيغ في الدقيقة 51، وأضاف إيميل فورسبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 56. بينما جاء هدف يونغ بويز عن طريق أبريما كولي في الدقيقة 53.

بذلك، يُنهي مانشستر سيتي هذا الدور في الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه لايزبيغ برصيد 12 نقطة، ثم يونغ بويز بأربع نقاط، وأخيراً النجم الأحمر بنقطة واحدة.