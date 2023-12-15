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الليلة.. الاتحاد السعودي والأهلي المصري في قمة عربية بكأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 06:21 مساء
الليلة.. الاتحاد السعودي والأهلي المصري في قمة عربية بكأس العالم للأندية
قائد الاتحاد محمد نور سجل هدف الفوز للاتحاد السعودي ضد الأهلي المصري في الدور الأول لمونديال الاندية 2005 (فرانس برس)
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يصطدم الاتحاد السعودي بالأهلي المصري، الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية لكرة القدم، في قمة عربية بذكريات لقائهما قبل 18 عاماً لحساب البطولة نفسها في اليابان.

لقاء جماهيري بين الاتحاد والأهلي
الاتحاد يشارك في كأس العالم للأندية بوصفه بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، بينما يمثّل الأهلي قارة أفريقيا بعد إحرازه بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيتأهل الفائز منهما لملاقاة فلومينينسي البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، في نصف النهائي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتمكن الاتحاد من حجز مقعده في الدور الثاني لكأس العالم للأندية بعد فوزه العريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانيا، 3-0 الثلاثاء الماضي.

وسبق أن التقى الفريقان في ربع نهائي كأس العالم للأندية العام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف لنجمه محمد نور. ويأمل الأهلي في الثأر من هذه الهزيمة التي جاءت خلال أولى مشاركات الفريقين بالبطولة، بينما يسعى الاتحاد لتكريس عقدته للفريق القاهري، إذ تفوّق عليه في بطولة النخبة العربية 1995 بهدفين مقابل هدف، وفي الكأس السوبر المصري السعودي 2001 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما يمني الاتحاد النفس بتكرار ما حققه مواطنه الهلال في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، حين تخطى الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني، ثم فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 3-5.

لكنّ آمال الاتحاد، المعروف باسم «العميد»، صاحب الأرض والجمهور تصطدم بخبرات الأهلي الذي خاض 21 مباراة في بطولات كأس العالم للأندية خلال تسع مشاركات، حقق فيها المركز الثالث ثلاث مرات أعوام 2006-2020-2021.

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وتنبئ المباراة بأجواء جماهيرية مميزة، ففي حين يتسلح الاتحاد بجمهوره الصاخب، سيستفيد الأهلي من إقامة البطولة في السعودية التي يعيش فيها نحو 1.5 مليون وافد مصري، حيث سيتوافد الألوف منهم، لدعم لاعبيه في ملعب «الجوهرة المشعة».

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