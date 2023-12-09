مانشستر يونايتد ينهار بثلاثية أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة بخسارته أمام ضيفه بورنموث بنتيجة صفر - 3 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مانشستر يونايتد يتلقى الخسارة السابقة

أحرز دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج وماركوس سينيسي ودانجو واتارا في الدقائق 5 و68 و73.

وقد أفسدت هذه الخسارة فرحة إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بالفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال شهر نوفمبر الماضي.

تعد هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس موقتا، بينما حقق بورنموث فوزه الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم في المسابقة رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

تلقى مانشستر يونايتد صدمة مبكرة للغاية باستقبال هدف في شباكه سجله دومينيك سولانكي بعد خطأ مشترك من سكوت ماكتوميناي وبرونو فرنانديز في بناء الهجمة.

وارتبك «الشياطين الحمر» كثيرا بعد هذا الهدف وتعرض الحارس الكاميروني أندري أونانا لعدد من الاختبارات الخطيرة أمام أنطوان سيمينو وجاستن كلويفرت وإليا زابارني ثلاثي فريق بورنموث.

وكاد دومينيك سولانكي يضيف هدفا ثانيا إلا أن القائم الأيمن لمانشستر يونايتد تصدى لتسديدته في الدقيقة 39، كما تدخل هاري ماجواير مدافع مانشستر في وقت حاسم ليحرم مهاجم بورنموث من فرصة أخرى.

وأضاف فيليب بيلينج الهدف الثاني بضربة رأس ليكافئ مدربه على الدفع به بديلا في الشوط الثاني.

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لم ينتبه لاعبو مانشستر يونايتد أو مدربهم تن هاغ لخطورة الكرات العرضية ليسجل ماركوس سينيسي هدفا ثالثا بضربة رأس مستفيدا من ركلة ركنية نفذها لويس سينيسترا الذي شارك في الشوط الثاني.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تعادل ولفرهامبتون مع ضيفه نوتنجهام فورست 1 - 1، وبرايتون مع بيرنلي بنفس النتيجة، بينما فاز شيفيلد يونايتد على ضيفه برينتفورد 1 - صفر.

وكانت منافسات الجولة بدأت بفوز صعب لفريق ليفربول خارج ملعبه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2 - 1، بينما يحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا في وقت لاحق اليوم السبت.