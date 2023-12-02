مانشستر يونايتد يرغب في منع أونانا من المشاركة بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر تقرير إخباري أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لمنع حارس مرمى الفريق أندريه أونانا من المشاركة مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا.

مانشستر يونايتد يبحث مصير أونانا

ونقلت جريدة «ذا صن» البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت عن مدرب الفريق تين هاغ، قوله: «عندما يتم استدعاء أونانا سيكون ملتزمًا بالانضمام لمنتخب الكاميرون، لكننا نجري مناقشات بشأن هذا الموضوع».

وذكرت الجريدة أن أونانا (27 عامًا) يخشى من أن يفقد مكانه في التشكيل الأساسي حال تألق زميله التركي ألتاي بايندير.

وأشارت «ذا صن» إلى أن ما يعزز مخاوف أندريه أونانا تعرضه لانتقادات شديدة للغاية بسبب تذبذب مستواه وأخطائه في المباراة الأخيرة أمام غلطة سراي التركي التي انتهت بالتعادل 3-3 ليعقد حسابات فريقه في التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ورد تين هاغ على الانتقادات الموجهة للحارس الكاميروني: «إذا قمت بالتحليل بشكل جيد، عندئذ سترى أن أونانا هو ثاني أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي من حيث توقعاته بمنع الأهداف».

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وأردف: «أونانا يقوم بعمل جيد، ولكنه يعلم أنه ارتكب بعض الأخطاء في دوري أبطال أوروبا، ولكن بشكل عام في أول خمسة أشهر قام بعمل جيد».