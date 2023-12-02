الأحوال الجوية تجبر مانشستر يونايتد على السفر لنيوكاسل بالحافلة

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر تقرير إخباري أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سيضطر للتوجه إلى نيوكاسل بالحافلة، وذلك بعد إلغاء رحلة الطيران الخاصة بالفريق بسبب سوء الأحوال الجوية.

إلغاء رحلة مانشستر يونايتد الجوية

وقالت جريدة «ذا صن» إنه كان من المقرر أن يسافر مانشستر يونايتد إلى مدينة نيوكاسل في شمال شرق إنجلترا صباح اليوم السبت، إلا أنه تقرر إلغاء الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية ومشاكل تقنية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أنه في ضوء هذه التطورات ستجبر الفريق على السفر بالحافلة لمسافة تصل إلى نحو 170 كيلومترا لكي يصل إلى ملعب سانت جيمس بارك لكي يتمكن من الوصول قبل ساعات من انطلاق المباراة.

ويتوقع أن تستغرق الرحلة بين مدينتي مانشستر ونيوكاسل ثلاث ساعات حال عدم وجود زحام مروري أو ساءت الأحوال المناخية بشكل أكبر.

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ويقدم مانشستر يونايتد عروضاً جيدة على صعيد الدوري الإنجليزي، وحقق الفريق أربعة انتصارات، وتلقى هزيمة واحدة في آخر أربع مباريات بالدوري.