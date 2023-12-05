الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت الاتحادات الرياضية الدولية من اللجنة الأولمبية الدولية قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد «بأسرع وقت» في دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس صيف العام 2024، بحسب بيان صادر عنها بعد القمة الأولمبية الثانية عشرة.

وخلال الاجتماع الذي عُقِد وراء أبواب مغلقة والذي مهّد العام الماضي لعودة رياضيي هاتين الدولتين إلى المشاركة في التظاهرات الرياضية العالمية، طالبت الاتحادات الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية المزيد «من الوضوح» بشأن هذا الموضوع في الوقت التي أعلنت الأخيرة أنها ستتخذ قرارها في الوقت المناسب، حسب «فرانس برس».

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وفي مارس الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية تحت علم محايد وبصفة فردية، شرط عدم دعمهم الحرب ضد أوكرانيا بشكل فعّال.

لكن الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية ستقرر في الوقت المناسب مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024 الصيفي، حسب ما أوضح رئيس اللجنة الألماني توماس باخ في مؤتمر صحفي، في وقت تهدد أوكرانيا، بولندا ودول البلطيق بمقاطعة الألعاب بحال مشاركتهم.