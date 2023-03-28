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الأولمبية الدولية توصي بعودة الرياضيين الروس وسط شروط والهيئة تنظر المشاركة في باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 06:03 مساء
الأولمبية الدولية توصي بعودة الرياضيين الروس وسط شروط والهيئة تنظر المشاركة في باريس 2024
توماس باخ. (إنترنت)
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أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء بإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية تحت علم محايد وبصفة فردية، شرط عدم دعمهم الحرب ضد أوكرانيا بشكل فعّال.

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لكن الهيئة التنفيذية للمنظمة الدولية ستقرّر في الوقت المناسب مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024 الصيفي، حسب ما أوضح رئيس اللجنة الألماني توماس باخ في مؤتمر صحافي الثلاثاء، في وقت تهدد أوكرانيا، بولندا ودول البلطيق بمقاطعة الألعاب بحال مشاركتهم، حسب «فرانس برس».

وقال باخ «نريد مراقبة تنفيذ هذه التوصيات لأطول فترة ممكنة حتى نتمكن من اتخاذ قرار واضح»، مضيفاً أن هيئته «لم تحدّد جدولاً زمنياً، لا أحد يعلم ماذا سيحدث غداً أو بعد تسعة أشهر».

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