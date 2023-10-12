اللجنة الأولمبية الدولية تتخذ قرارًا جديدًا ضد «الأولمبية الروسية»

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، اللجنة الأولمبية الروسية بشكل فوري لوضعها تحت سلطتها خمس منظمات لمناطق أوكرانية محتلة، بحسب ما أعلن متحدّث رسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية.

حرمان اللجنة الأولمبية الروسية من التمويل

ويحرم هذا القرار تلقائياً اللجنة الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي، إلا أنه لن يكون له أي عواقب على المشاركة المحتملة للرياضيين الروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس 2024، والتي ستقرّرها اللجنة الأولمبية الدولية في الوقت المناسب، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مارك أدامس المتحدّث باسم اللجنة.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أوصت في شهر مارس الماضي بإعادة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية تحت علم محايد وبصفة فردية، شرط عدم دعمهم الحرب ضد أوكرانيا بشكل فعّال.

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وستقرّر الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية في الوقت المناسب مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس 2024، حسب ما أوضح رئيس اللجنة الألماني توماس باخ.

وقال باخ: «نريد مراقبة تنفيذ هذه التوصيات لأطول فترة ممكنة حتى نتمكن من اتخاذ قرار واضح»، مضيفاً أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تحدّد جدولاً زمنياً لاتخاذ قرا بشأن مشاركة الرياضيين الروس في دورة باريس الأولمبية.