«الأولمبية الدولية» تناقش الفيتو ضد الروس قبل 500 يوم من انطلاق ألعاب باريس

القاهرة - بوابة الوسط

تتخذ الهيئات الرياضية الدولية مواقف متباينة إلى حد كبير حيال السماح للرياضيين والفرق الروسية والبيلاروسية بالمنافسة، مع تواصل الحرب على أوكرانيا، وقبل أقل من 500 يوم من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، تقول اللجنة الأولمبية الدولية إنها تريد مواصلة حظرها على «العلم، والنشيد الوطني، والألوان أو أي هوية أخرى» من البلدين، لكنها تبحث عن طريقة تتيح للرياضيين التنافس.

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تلك الاستراتيجية ستناقش مجددا هذا الأسبوع عندما يجتمع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، في حين رفع الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخميس الحظر المفروض على الاتحاد الروسي لألعاب القوى في مسألة التنشيط الممنهج الذي ترعاه الدولة، لا يزال الرياضيون ممنوعين من المنافسة مع مواصلة غزو موسكو لأوكرانيا، وقال رئيس الاتحاد، البريطاني سيباستيان كو، إن «العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها دول على روسيا وبيلاروس تبدو الطريقة السلمية الوحيدة لعرقلة وتعطيل نيات روسيا الحالية واستعادة السلام»، حسب «فرانس برس».

كرة المضرب

يُسمح للاعبين الروس والبيلاروس بالمنافسة في دورات وبطولات اتحادي لاعبي ولاعبات التنس المحترفين والمحترفات، ولكن ليس تحت أعلام بلدانهم أو أسمائها. حُظرت مشاركة هؤلاء في كأسي ديفيس وبيلي جين كينغ. كما مُنعت لاعبات روسيات وبيلاروسيات من المشاركة في بطولة ويمبلدون الكبرى العام الماضي، غير أن من حصدت اللقب كانت الكازاخية الروسية المولد إيلينا ريباكينا.

كرة القدم

استُبعدت روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 وحظرت مشاركتها في تصفيات كأس أوروبا 2024 التي انطلقت الأسبوع الجاري. وبدلا من ذلك، لعبت روسيا مباراة ودية في إيران. لم تُحظر بيلاروس من تصفيات كأس أوروبا، لكن يتعين على المنتخب لعب مباراته البيتية في أماكن محايدة، فيما لا يزال يُسمح للأندية البيلاروسية بالمنافسة في البطولات الأوروبية.