  • Alwasat News
Atwasat

«الأولمبية الدولية» تناقش الفيتو ضد الروس قبل 500 يوم من انطلاق ألعاب باريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 01:27 مساء
«الأولمبية الدولية» تناقش الفيتو ضد الروس قبل 500 يوم من انطلاق ألعاب باريس
العلم الروسي أمام شعار الأولمبية الدولية. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

تتخذ الهيئات الرياضية الدولية مواقف متباينة إلى حد كبير حيال السماح للرياضيين والفرق الروسية والبيلاروسية بالمنافسة، مع تواصل الحرب على أوكرانيا، وقبل أقل من 500 يوم من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، تقول اللجنة الأولمبية الدولية إنها تريد مواصلة حظرها على «العلم، والنشيد الوطني، والألوان أو أي هوية أخرى» من البلدين، لكنها تبحث عن طريقة تتيح للرياضيين التنافس.

- تجريد بريطانيا من فضية أولمبية بسبب المنشطات
- رسميا.. استبعاد الكاراتيه من أولمبياد باريس

تلك الاستراتيجية ستناقش مجددا هذا الأسبوع عندما يجتمع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، في حين رفع الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخميس الحظر المفروض على الاتحاد الروسي لألعاب القوى في مسألة التنشيط الممنهج الذي ترعاه الدولة، لا يزال الرياضيون ممنوعين من المنافسة مع مواصلة غزو موسكو لأوكرانيا، وقال رئيس الاتحاد، البريطاني سيباستيان كو، إن «العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها دول على روسيا وبيلاروس تبدو الطريقة السلمية الوحيدة لعرقلة وتعطيل نيات روسيا الحالية واستعادة السلام»، حسب «فرانس برس».

كرة المضرب
يُسمح للاعبين الروس والبيلاروس بالمنافسة في دورات وبطولات اتحادي لاعبي ولاعبات التنس المحترفين والمحترفات، ولكن ليس تحت أعلام بلدانهم أو أسمائها. حُظرت مشاركة هؤلاء في كأسي ديفيس وبيلي جين كينغ. كما مُنعت لاعبات روسيات وبيلاروسيات من المشاركة في بطولة ويمبلدون الكبرى العام الماضي، غير أن من حصدت اللقب كانت الكازاخية الروسية المولد إيلينا ريباكينا.

كرة القدم
استُبعدت روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 وحظرت مشاركتها في تصفيات كأس أوروبا 2024 التي انطلقت الأسبوع الجاري. وبدلا من ذلك، لعبت روسيا مباراة ودية في إيران. لم تُحظر بيلاروس من تصفيات كأس أوروبا، لكن يتعين على المنتخب لعب مباراته البيتية في أماكن محايدة، فيما لا يزال يُسمح للأندية البيلاروسية بالمنافسة في البطولات الأوروبية.

منافسات الملاكمة
سُمح للملاكمات الروسيات بالمنافسة في بطولة العالم للسيدات الأخيرة في الهند، وهي خطوة دفعت إلى مقاطعة من دول عدة، بينها الولايات المتحدة وأوكرانيا وكندا والسويد وبريطانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)

حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)
«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس

«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس
خلونا نحلموا 4 (ح2)

خلونا نحلموا 4 (ح2)
«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة

«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة
«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟

«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة

مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب الهولندي يستعيد خدمات غاكبو ودي ليخت قبل مواجهة جبل طارق
المنتخب الهولندي يستعيد خدمات غاكبو ودي ليخت قبل مواجهة جبل طارق
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
«الأولمبية الدولية» تناقش الفيتو ضد الروس قبل 500 يوم من انطلاق ألعاب باريس
«الأولمبية الدولية» تناقش الفيتو ضد الروس قبل 500 يوم من انطلاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
إلغاء قرعة مونديال «تحت 20 عاما» في إندونيسيا بسبب دعوات لاستبعاد إسرائيل
إلغاء قرعة مونديال «تحت 20 عاما» في إندونيسيا بسبب دعوات ......
إنجلترا بالعلامة الكاملة وفوز أول لإيطاليا وأرقام قياسية محطمة على أقدام كريستيانو
إنجلترا بالعلامة الكاملة وفوز أول لإيطاليا وأرقام قياسية ......
غياب دراج هوندا الإسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين الكبرى
غياب دراج هوندا الإسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين ......
«الأولمبية الدولية» تناقش الفيتو ضد الروس قبل 500 يوم من انطلاق ألعاب باريس
«الأولمبية الدولية» تناقش الفيتو ضد الروس قبل 500 يوم من ......
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل...
المزيد