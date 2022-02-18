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تجريد بريطانيا من فضية أولمبية بسبب المنشطات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 09:27 مساء
تجريد بريطانيا من فضية أولمبية بسبب المنشطات
محكمة التحكيم الرياضية تقرر تجريد بريطانيا من ميداليتها الفضية في سباق التتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات. (الإنترنت)
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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) اليوم الجمعة، بتجريد بريطانيا من ميداليتها الفضية الأولمبية في سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

ويأتي قرار «كاس» على خلفية ثبوت حالة منشطات للعداء تشيجيندو أوجاه «سي دجاي». وكشفت العينات المأخوذة من أوجاه وجود مادتين محظورتين أوستاريان وأس-23، تستخدمان بشكل عام لزيادة كتلة العضلات، بعد انتهاء السباق في 6 أغسطس الماضي.

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وأصدرت المحكمة الرياضية بيانا، قالت فيه إنها وجدت أن أوجاه انتهك لوائح مكافحة المنشطات وبالتالي تم إلغاء نتيجته في سباق التتابع أربعة في 100 متر التي حققها في السادس من أغسطس، وذلك بعد أن حصل أوجاه وفريق التتابع البريطاني على المركز الثاني خلف إيطاليا.

وبناء على تجريد بريطانيا من الميدالية الفضية سيتم ترقية كندا الآن إلى الميدالية الفضية بينما ستنال الصين البرونزية.

بيان حزين
من ناحيته، أكد أوجاه في بيان قبوله القرار «بحزن» لكنه زعم أنه «تناول مكملا ملوثا عن غير قصد».

واعتذر العداء البالغ 27 عاما لزملائه في المنتخب، الثلاثي زارنيل هيوز ونثانيل ميتشل-بلايك وريتشارد كيلتي.

وأضاف أوجاه: «أود أن أوضح أنني استهلكت عن غير قصد مكملا ملوثا وهذا هو السبب في حدوث انتهاك لقاعدة مكافحة المنشطات في أولمبياد طوكيو».

وشدد أنه يود الاعتذار: «من زملائي وعائلاتهم والفرق الداعمة عن التأثير الذي أحدثه ذلك عليهم»، مؤكدا أنه يشعر بالأسف لأن هذا الوضع قد كلف زملائي في الفريق الميداليات التي عملوا بجد ووقت طويل من أجلها، والتي استحقوها بشدة. وهذا شيء سأندم عليه لبقية حياتي.

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