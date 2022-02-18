ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة

القاهرة - بوابة الوسط

حطم العداء النرويجي، جاكوب اينغبريغتسن، الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة؛ مسجلاً 3:30.60 دقائق في لقاء لييفان الفرنسي، الخميس.

وكان الرقم القياسي السابق ومقداره 3:31.04 دقائق مسجلاً منذ فبراير عام 2019 باسم الإثيوبي صامويل تيفيرا، الذي حلّ ثانياً في سباق اليوم بتسجيله 3:33.70 دقائق، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وتوّج النرويجي (21 عامًا) بطلاً في سباق 1500 م في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2021، وذلك بعدما لفت الأنظار عندما توُّج بطلاً لأوروبا في سباقي 1500 و5 آلاف م عام 2018.

ولا يزال الرقم القياسي لسباق 1500 م في الهواء الطلق مسجلاً باسم المغربي هشام القروج وقدره 3:26.00 دقائق سجله في لقاء روما في يوليو عام 1998.

وكان العدَّاء الإيطالي مارسيل جاكوبس البطل الأولمبي في سباق 100 م، على الموعد باحتلاله المركز الأوّل في سباق 60 م.

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وسجل جاكوبس زمناً قدره 6.50 ثوانٍ؛ متفوقاً على الأميركيين كرافونت تشارلستون (6.52 ث)، وإليجاه هول (6.57 ث).

ويستعد جاكوبس لبطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة، المقررة في بلغراد من 18 إلى 20 مارس المقبل، وسبق له أن سجل 6.49 ثوانٍ في لقاء لودز البولندي في 11 فبراير وقبله 6.51 ث في لقاء برلين في الرابع من الشهر الحالي.