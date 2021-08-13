رسميا.. استبعاد الكاراتيه من أولمبياد باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 05:48 مساء
المصرية فريال أشرف تحصد الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه في طوكيو 2020. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة الأولمبية الفرنسية، في بيان رسمي لها استبعاد لعبة الكاراتيه من ضمن برنامج الألعاب الأولمبية في الدورة المقبلة «باريس 2024».

وذكرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» في بيان صحفي أن غياب الكاراتيه في برنامج الأولمبياد المقبل يرجع إلى أن برنامج ألعاب باريس 2024 نهائي ولا يمكن تغييره، تم تحديد ذلك وهو معروف للجميع، مع الالتزام الصارم بالقواعد التي أصدرتها اللجنة الأولمبية الدولية.

وقاد الفرنسي ستيفن دا كوستا الحاصل على الميدالية الذهبية في طوكيو في وزن أقل من 67 كجم حملة من أجل أن تكون الكاراتيه واحدة من الرياضات الإضافية في عام 2024، كما هو الحال في طوكيو.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت بداعي أن لائحتها الأساسية تنص على أن الألعاب الإضافية غير الأولمبية التي تدرج في دورة للألعاب لا يجوز إدراجها في النسخة المقبلة.

وقالت اللجنة الأولمبية إن عدد الرياضات الإضافية لألعاب باريس 2024 هو 4 وليس 5 كما في طوكيو وهي: (رقص البريك دانس، التسلق، التزلج وركوب الأمواج) حيث تم اختيارها في فبراير 2019 من قبل باريس.

وتوجت مصر بأول ميداليتين في تاريخها في لعبة الكاراتيه في طوكيو 2020 حيث حصدت فريال أشرف الميدالية الذهبية وجيانا فاروق ببرونزية في منافسات الكوموتيه.

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