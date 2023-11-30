سكالوني: يصف ميسي بـ«المجنون»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الأسطورة ليونيل ميسي بأنه «مجنون» عقب ما قدمه طيلة مسيرته، ولا سيما في مونديال 2022 الذي توج منتخب الأرجنتين بلقبه.

ميسي يلعب بقلبه

وقال سكالوني في مقابلة إذاعية أمس الأربعاء: «متابعة ما يفعله ليونيل ميسي عن قرب شيء يستحيل وصفه، لن يصدقني أحد أنه مجنون، فهو لعب بقلبه في كأس العالم ولم يكن من الممكن إيقافه».

وأضاف: «تحدثت مع ميسي، ونصحته بضرورة الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة طالما يشعر أنه لا يزال قادرًا على العطاء».

وأكد سكالوني إلى أن ليونيل ميسي أثبت أن سقف التوقعات والطموح في كرة القدم لا حدود له، وهذا أمر مدهش.

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وأشار ليونيل سكالوني إلى أن ميسي بدأ مسيرته في مركز المهاجم، ولعب أيضًا في مركز الجناح، وفي الوقت الحالي بإمكانه اللعب وسط الملعب، والخلاصة أنه يمكن لميسي أن يلعب في أي مركز والفريق يتمحور حوله.