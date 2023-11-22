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أجواء مشحونة هددت «سوبر كلاسيكو» البرازيل والأرجنتين.. وميسي: لن نلعب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 02:18 مساء
أجواء مشحونة هددت «سوبر كلاسيكو» البرازيل والأرجنتين.. وميسي: لن نلعب (صور)
صدام في مدرجات الأرجنتين قبل لقاء القمة أمام البرازيل، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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كاد الـ«سوبر كلاسيكو» بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم لا ينطلق؛ إذ عاد لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس بعد أعمال شغب بين جماهير المنتخبين على المدرجات، ما استدعى تدخلًا حازمًا بالعصي من قبل رجال الشرطة.

وظهر حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيس يحاول القفز فوق حافة المدرجات في محاولة لمنع شرطي من استعمال العصا، وبدأ ميسي يقول لزملائه «لن نلعب، نحن عائدون إلى غرف الملابس»، حسب «فرانس برس».

شرح بعدها «عدنا إلى غرف الملابس لأننا وجدناها طريقة لتهدئة الأمور. ذهبنا لرؤية عائلاتنا وجماهيرنا إذا كانوا بخير، ثم عدنا».

رابطة مشجعي أناتورغ البرازيلية حذّرت قبل المباراة
وكانت رابطة مشجعي أناتورغ البرازيلية قد حذّرت قبل المباراة من مخاطر عدم وجود جزء مخصّص للمشجعين الأرجنتينيين في ماراكانا، وتمركز معظمهم وراء المرميين بين الجمهور البرازيلي.

- الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

وقال لاعب إنتر ميامي الأميركي ليونيل ميسي عقب فوز بلاده على البرازيل في عقر دارها في تصفيات كأس العالم: «كان هناك الكثير من الأمور على المحك، نحن خارجون من خسارة، وهم عانوا نتائج لم تصب في مصلحتهم».

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه: «المنافسات في هذه المجموعة تتطلب القيام بأعمال تاريخية، ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع». وكان ميسي توّج مع الأرجنتين بلقب كوبا أميركا 2021 على ملعب ماراكانا على حساب البرازيل 1-0، حسب «فرانس برس».

أول خسارة للبرازيل في تاريخها على أرضها
ومُنيت البرازيل بأوّل خسارة في تاريخها على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم في كرة القدم عندما سقطت أمام الأرجنتين بطلة العالم 0-1، الأربعاء، ضمن تصفيات مونديال 2026 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وفي مباراة مشحونة تأخر موعد انطلاقها نصف ساعة بسبب شغب المدرجات التي احتضنت 68 ألف متفرّج، لم يلمع أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن زميله المدافع نيكولاس أوتامندي حلّق عاليًا في الشوط الثاني مسجلًا هدف الفوز برأسه إثر ضربة ركنية في الدقيقة 63.

توتر جمهور البرازيل في المدرجات قبل مواجهة الأرجنتين، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
توتر جمهور البرازيل في المدرجات قبل مواجهة الأرجنتين، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
صدام في مدرجات الأرجنتين قبل لقاء القمة أمام البرازيل، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
صدام في مدرجات الأرجنتين قبل لقاء القمة أمام البرازيل، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
صدام في مدرجات الأرجنتين قبل لقاء القمة أمام البرازيل، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
صدام في مدرجات الأرجنتين قبل لقاء القمة أمام البرازيل، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
صدام في مدرجات الأرجنتين قبل لقاء القمة أمام البرازيل، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
صدام في مدرجات الأرجنتين قبل لقاء القمة أمام البرازيل، 22 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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