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عائلة زوجة ميسي تتعرض لسطو مسلح وسرقة 8 ملايين دولار بالأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 03:53 مساء
عائلة زوجة ميسي تتعرض لسطو مسلح وسرقة 8 ملايين دولار بالأرجنتين
الشرطة خلال تحقيقها في واقعة السرقة (إكس)
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تعرضت عائلة الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو، زوجة الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، لعملية سطو مسلح في مدينة روزاريو شمال شرقي البلاد.

سرقة مدبرة لعائلة زوجة ميسي
وقع الهجوم على أوجستينا سكاليا ابنة عم أنتونيلا روكوزو، التي جرى اعتراضها مع موظفة في سوبر ماركت تملكه العائلة، عندما كانتا تنتقلان على متن سيارة سوداء اللون، لإيداع مبلغ مالي في أحد البنوك.

وبعد التحرك أمتارا معدودة بعيدا عن السوبر ماركت، المملوك لعائلة زوجة ميسي، سارت سيارة بيضاء ذات نوافذ معتمة بموازاة سيارة سكاليا وحاولت اعتراضها، إلا أن سكاليا تنبهت للسيارة التي تلاحقها فحاولت الهروب لتجنب الاصطدام.

وأثناء زيادة السرعة، اصطدمت ابنة عم أنتونيلا بسيارة ثانية منعتها من المناورة، وعندها أطلق أحد اللصوص رصاصة على النافذة الخلفية للسيارة السوداء لإجبارها على التوقف، وفي تلك اللحظة، ترجل شخصان من السيارة البيضاء، وقاما بتحطيم زجاج النوافذ وسرقة الحقائب التي بها الأموال التي كانت بحوزة الضحية، وتقدر بنحو ثمانية ملايين دولار، وفقا لتقارير صحفية.

من جانبه، قال داريو سانتاماريا القيادي الأمني في شرطة روزاريو، في تصريحات تلفزيونية: «لقد غادروا السوبر ماركت لإيداع المبلغ، وبعد تجاوز أقل من عشر بنايات اقتربت منهم هذه السيارة، فكسروا الزجاج واتجهوا مباشرة إلى الحقائب».

وتعتقد الشرطة أن ما جرى لم يكن حدثا من قبيل المصادفة، بل كان اللصوص يعرفون ما يبحثون عنه، ولهذا السبب جرى استجواب العائلة وموظفي السوبر ماركت الآخرين.

وأضاف سانتاماريا: «نجري استجوابات لمعرفة من كان على علم بنقل المبلغ»، بينما اعتبر مكتب المدعي العام الإقليمي في روزاريو أن مركبتين شاركتا في عملية السطو الموصوفة، رغم أن ملابسات القضية لا تزال غير معلومة.

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وهذه هي الحادثة الثانية التي تتعرض لها عائلة زوجة ميسي، بعد أن سجل المتجر في مارس الماضي، عملية إطلاق نار، وتسليم رسالة تهديد لنجم كرة القدم ميسي.

وفي تلك الحادثة جرى إطلاق 14 رصاصة على واجهة السوبر ماركت، ولا تزال القضية قيد التحقيق الجنائي حتى الآن.

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