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ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 12:42 مساء
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
الأرجنتيني ليونيل ميسي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، 21 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ولاعب إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي، عقب فوز بلاده على البرازيل في عقر دارها في تصفيات كأس العالم: «كان هناك الكثير من الأمور على المحك، نحن خارجون من خسارة، وهم عانوا نتائج لم تصب في مصلحتهم».

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه: «المنافسات في هذه المجموعة تتطلب القيام بأعمال تاريخية، ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع». وكان ميسي توّج مع الأرجنتين بلقب كوبا أميركا 2021 على ملعب ماراكانا على حساب البرازيل 1-0، حسب «فرانس برس».

أول خسارة للبرازيل في تاريخها على أرضها
ومُنيت البرازيل بأوّل خسارة في تاريخها على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم في كرة القدم عندما سقطت أمام الأرجنتين بطلة العالم 0-1، الأربعاء، ضمن تصفيات مونديال 2026 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وفي مباراة مشحونة تأخر موعد انطلاقها نصف ساعة بسبب شغب المدرجات التي احتضنت 68 ألف متفرّج، لم يلمع أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن زميله المدافع نيكولاس أوتامندي حلّق عاليًا في الشوط الثاني مسجلًا هدف الفوز برأسه إثر ضربة ركنية في الدقيقة 63، حسب «فرانس برس».

- الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

وسمح هذا الفوز الرمزي للأرجنتين في عقر دار البرازيل أن يحتفظ بطل العالم بصدارة التصفيات الموحّدة في أميركا الجنوبية بعد انتهاء الجولة السادسة بفارق نقطتين عن الأوروغواي (15-13) الفائزة بسهولة على بوليفيا 3-0.

الأرجنتين تعوض سقوطها الأخير أمام الأوروغواي
وعوّضت الأرجنتين سقوطها الأخير أمام الأوروغواي تحديدًا 0-2، والتي كانت الأولى لها بعد 14 مباراة دون خسارة.

في المقابل، بدأت البرازيل تعيش فترة أزمة، إذ مُنيت بخسارة ثالثة تواليًا وتراجعت إلى المركز السادس، علمًا بأن أول ستة منتخبات تتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقًا قاريًا.

وكانت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، قد فازت 51 مرة وتعادلت 13 على أرضها في تصفيات كأس العالم، قبل سقوطها أمام الأرجنتين.

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