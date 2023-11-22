الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

مُنيت البرازيل بأوّل خسارة في تاريخها على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم في كرة القدم، عندما سقطت أمام الأرجنتين بطلة العالم 0-1، الأربعاء، ضمن تصفيات مونديال 2026 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وفي مباراة مشحونة تأخر موعد انطلاقها نصف ساعة بسبب شغب المدرجات التي احتضنت 68 ألف متفرّج، لم يلمع أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن زميله المدافع نيكولاس أوتامندي حلّق عاليًا في الشوط الثاني مسجلًا هدف الفوز برأسه إثر ضربة ركنية في الدقيقة 63، حسب «فرانس برس».

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وسمح هذا الفوز الرمزي للأرجنتين في عقر دار البرازيل، أن يحتفظ بطل العالم بصدارة التصفيات الموحّدة في أميركا الجنوبية بعد انتهاء الجولة السادسة بفارق نقطتين عن الأوروغواي (15-13) الفائزة بسهولة على بوليفيا 3-0.

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وعوّضت الأرجنتين سقوطها الأخير أمام الأوروغواي تحديدًا 0-2، والتي كانت الأولى لها بعد 14 مباراة دون خسارة.

في المقابل، بدأت البرازيل تعيش فترة أزمة، إذ مُنيت بخسارة ثالثة تواليًا وتراجعت إلى المركز السادس، علمًا بأن أول ستة منتخبات تتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقًا قاريًا.

وكانت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، قد فازت 51 مرة وتعادلت 13 على أرضها في تصفيات كأس العالم، قبل سقوطها أمام الأرجنتين.

وأخفقت البرازيل للمرة الأولى في تاريخها بالتسجيل في أربع مرات متتالية ضد الأرجنتين.