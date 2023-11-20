قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث الغريمان اللدودان الأرجنتين والبرازيل عن تحقيق فوز مزدوج عندما يتواجهان في قمة نارية على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم.

تسعى الأرجنتين لنصر معنوي مهم في مواجهة الغريم البرازيلي وتعزيز صدارتها للترتيب العام (12 نقطة من 5 مباريات)، بعد تلقيها خسارتها الأولى بعد 14 مباراة أمام الأوروغواي 0-2 في الجولة السابقة، حسب «فرانس برس».

- رسميا.. إيطاليا تواجه الأرجنتين في بطولة جديدة

- إيقاف حكمي مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل بتصفيات كأس العالم

من جهتها تجد البرازيل بطلة العالم خمس مرات نفسها أمام حتمية الفوز بعدما اخفقت في ذلك في آخر ثلاث مباريات وكان آخرها الخسارة أمام كولومبيا 1-2، مما أعادها إلى المركز الخامس في الترتيب العام برصيد سبع نقاط، ناهيك عن الاعتبار المعنوي لأهمية المواجهة أمام الأرجنتين خاصة في عقر دار المنتخب البرازيلي.