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أرتيتا: فوز أرسنال الساحق على لانس بدوري أبطال أوروبا تجاوز الأحلام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 01:25 مساء
أرتيتا: فوز أرسنال الساحق على لانس بدوري أبطال أوروبا تجاوز الأحلام
ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال (الموقع الرسمي لنادي آرسنال)
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أشاد مدرب فريق أرسنال لكرة القدم ميكيل أرتيتا بفريقه اللندني بعد تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق أمس الأربعاء 6-0 على لانس الفرنسي في أجواء شديدة البرودة في العاصمة البريطانية لندن.

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يعد الفوز الذي حققه أرسنال هو أكبر فوز لفريق إنجليزي على منافس فرنسي في بطولة أوروبية، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وبعد الانتصار الكبير قال المدرب الإسباني للصحفيين: «لقد تجاوز هذا الفوز أحلامي.. سنحت لنا اليوم فرصة التأهل إلى دور الـ16 على رأس المجموعة وأعتقد أننا فعلنا هذا بأسلوب مقنع حقاً».

وأضاف: «أظهر الفريق منذ البداية نزعة هجومية كبيرة وتصميماً على الفوز. كل شيء سار بالطريقة الصحيحة في أول 30 دقيقة».

وأشار أرتيتا إلى أن أرسنال كان يقدم أداءً مماثلاً في ملعبه منذ بعض الوقت وعبر عن سعادته بظهور ستة أسماء مختلفة في قائمة مسجلي أهداف فريقه الستة.

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وأكد المدرب الإسباني أن الحفاظ على الانضباط في الملعب والحفاظ على نظافة شباك الفريق وإحراز الكثير من الأهداف هو بالفعل عامل إيجابي.

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