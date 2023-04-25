أرتيتا: مواجهة مانشستر سيتي لن تحسم لقب «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني لفريق أرسنال مايكل أرتيتا، اليوم الثلاثاء، إن المواجهة التي طال انتظارها بين فريقه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» ومانشستر سيتي ملاحقه المباشر ستكون مصيرية للنادي اللندني، لكنها لن تحسم موسمه.

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وفقد أرسنال قبضته على صراع اللقب بعد تعادله في آخر ثلاث مباريات، مما جعله يتفوق بخمس نقاط فقط على سيتي حامل اللقب، بعد أن خاض مباراتين أكثر من فريق المدرب بيب غوارديولا.

تماسك السيتي ينذر بمنافسة شرسة

في المقابل، بدا سيتي متماسكا ويسعى لحصد ثلاثية بعيدة المنال بعد حجز مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسافر أرسنال إلى سيتي غدا الأربعاء على أمل استعادة سيطرته على صراع اللقب واقتناص لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ موسم 2003 - 2004.

تصريحات أرتيتا قبل المباراة المصيرية

وقال أرتيتا للصحفيين، «علمنا منذ البداية أن سيتي وليفربول منافسان كبيران. لما فعلاه خلال السنوات الست أو السبع الماضية، ولذلك يستحقان التقدير تماما».

وأضاف «أردنا سد الفجوة بقدر ما نستطيع والآن نحن نخوض منافسة قوية. كنا نعلم أنه يتعين علينا الذهاب إلى ملعب الاتحاد، وبعد ذلك سنخوض خمس مباريات صعبة للغاية. لذلك فإن تلك المباراة يوم الأربعاء ستكون مهمة حقا. هل ستحسم هذا الموسم؟ الإجابة هي لا».