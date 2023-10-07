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أرتيتا يطالب لاعبي آرسنال بكسر هيمنة مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 05:02 مساء
أرتيتا يطالب لاعبي آرسنال بكسر هيمنة مانشستر سيتي
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يصافح غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقب إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
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طلب المدير الفني لنادي آرسنال، ميكيل أرتيتا، من لاعبي فريقه إيقاف سلسلة الهزائم أمام مانشستر سيتي، قبل المباراة التي تجمعهما غداً الأحد، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

المواجهات المباشرة في صالح مانشستر سيتي
وقالت وكالة الأنباء البريطانية إن آرسنال لم يحقق أي فوز أمام مانشستر سيتي، منذ عام 2015، وفي حال خسارته في مباراة الغد سيرتفع عدد هزائم آرسنال إلى 13 مباراة.

وأبرز أرتيتا أن فريقه استطاع أن يكسر سلسلة الهزائم أمام فرق أخرى، وطالب لاعبيه بفعل الشيء نفسه أمام مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال أرتيتا: «عندما حضرت إلى هنا أعتقد أننا لم نفز في أولد ترافورد لـ18 عامًا، و17 عامًا في ستامفورد بريدج، لكننا استطعنا كسر سلسلة الهزائم؛ لذا دعونا نغير هذا الوضع».

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وأضاف: «قلقي الوحيد هو الجودة التي يتمتع بها مانشستر سيتي وهذا لا شك فيه، وفي مباراة الغد يجب أن يكون آرسنال في أفضل حالاته لمدة مائة دقيقة، وهذا ما يمكننا التحكم به ويجب التركيز».

وشدد أرتيتا: «في مثل هذه المباريات الكبيرة تحتاج للاعبين كبار لديهم موهبة يمكنهم الفوز بالمباراة، والمواجهات الثنائية تكون كثيرة في كرة القدم، ويمكن أن تسير بطريقة أو بأخرى».

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