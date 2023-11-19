ناشط مؤيد لفلسطين يوقف نهائي كأس العالم للكريكت

القاهرة - بوابة الوسط

قام ناشط مؤيد لفلسطين بإيقاف المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت بين منتخبي الهند وأستراليا التي أقيمت اليوم الأحد في الهند، بعدما تمكن من اقتحام الملعب ومعانقة النجم الهندي الشهير فيرات كوهلي.

استئناف المباراة بعد تدخل الأمن

وركض الناشط الشاب وهو يرتدي قناعًا بألوان العلم الفلسطيني وقميصًا يحمل عبارة «أوقفوا قصف فلسطين»، إلى ساحة الملعب الضخم الذي يتسع لـ132 ألف متفرج في مدينة أحمدآباد غربي الهند.

وتدخل عناصر الأمن ليوقفوا المشجع ويقوموا باصطحابه إلى خارج الملعب، ليجري استئناف المباراة سريعًا.

وحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المباراة النهائية بين منتخب بلاده وأستراليا، يرافقه نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس.

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ويتعرض قطاع غزة في فلسطين لقصف إسرائيلي وحشي منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد هجوم حركة حماس على عدد من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بجانب هجومها على عدد من الوحدات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.