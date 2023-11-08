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«أفشة» يطرح قميص مباراة «القاضية» في مزاد لدعم فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 10:11 مساء
«أفشة» يطرح قميص مباراة «القاضية» في مزاد لدعم فلسطين
هدف «أفشة» في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن لاعب وسط الأهلي المصري محمد مجدي (أفشة) طرحه القميص الذي سجل به هدف حسم بطولة دوري أبطال أفريقيا العام 2020 لمصلحة فريقه في المباراة الشهيرة أمام الزمالك للمزاد العلني، مع تخصيص العائد لدعم فلسطين.

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وقال «أفشة» في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»، مساء اليوم الأربعاء، إن قميص نهائي أفريقيا أمام الزمالك 2020 سيجرى طرحه للبيع في المزاد العلني لمصلحة الأشقاء في فلسطين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف لاعب الأهلي المصري: «هذا أقل شيء يمكنني تقديمه لشعب فلسطين. القميص هو الأغلى في مسيرتي وتاريخي، لكن نحن معهم بكل شيء».

وتحمل ذاكرة مشجعي الأهلي والزمالك تفاصيل تلك المباراة حين تمكن «أفشة» من تسديد كرة قوية، سكنت شباك الزمالك في اللحظات الأخيرة من نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو الهدف الذي حصد به الأهلي البطولة في مباراة عرفت بمباراة «القاضية».

وأوضح أنه لا يهتم بالألقاب الفردية بقدر تحقيق الفوز لفريقه الأهلي في جميع المسابقات، وآخرها اليوم أمام سيراميكا بالدوري المصري.

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وبالحديث عن مباراة الأهلي وسيراميكا التي سجل فيها هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قال اللاعب: «حققنا الأهم بالحصول على النقاط الثلاث بغض النظر عمن يسجل الهدف. خوض مئتي مباراة بقميص الأهلي خلال أربع سنوات أمر مهم للغاية».

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب ست مباريات، بينما لعب الأهلي أربع مباريات فقط.

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