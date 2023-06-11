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الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 11:15 مساء
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
تتويج الأهلي المصري باللقب الـ11 لدوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
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توج النادي الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، رغم تعادله الإيجابي مع منافسه الوداد المغربي في المبارة النهائية التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس في الرباط مساء الأحد.

جاء تتويح الأهلى المصري باللقب الأفريقي بعد تعادله مع الوداد المغربي بهدف لكل منهما، ليفوز الأهلى بنتيجة مباراتي الذهاب والعودة. تقدّم الوداد بواسطة يحيى عطية الله (27) قبل أن يدرك محمد عبد المنعم التعادل للأهلي (78).

وحسم الأهلى مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، بفوزه بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز عزز الأهلي رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة رافعاً رصيده الى 11 لقباً. كما ثأر لخسارته نهائي العام الماضي الذي اقيم في مباراة واحدة على الملعب ذاته وانتهى بفوز الوداد 2-صفر.

الأهلي يتأهل لكأس العالم للأندية 2023
وبتحقيقه اللقب القاري ينضم الأهلى إلى قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، ليصبح الفريق رقم 6 المتأهل للبطولة.

وتأهل مانشستر سيتى قبل الأهلى بـ24 ساعة فقط، بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف والتتويج بدوري أبطال أوروبا مساء السبت في اسطنبول.

لاعبو الأهلي المصري خلال مباراتهم مع الوداد المغربي على أرضية ملعب محمد الخامس بالرباط، الأحد 11 يونيو 2023. (الإنترنت)
لاعبو الأهلي المصري خلال مباراتهم مع الوداد المغربي على أرضية ملعب محمد الخامس بالرباط، الأحد 11 يونيو 2023. (الإنترنت)
تتويج الأهلي المصري باللقب الـ11 لدوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
تتويج الأهلي المصري باللقب الـ11 لدوري أبطال أفريقيا. (الإنترنت)
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