محكمة ألمانية تحدد موعدا لنظر دعوى أنور الغازي ضد ماينز

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المحكمة العمالية في مدينة ماينز الألمانية إنها ستعقد جلسة استماع بشأن دعوى الحماية من فسخ عقده التي رفعها لاعب الفريق الهولندي أنور الغازي 6 ديسمبر المقبل.

الغازي يقاضي ماينز

واتخذ أنور الغازي ذو الأصول المغربية إجراء قانونيا ضد نادي ماينز، الذي فسخ عقده الممتد مع الفريق حتى العام 2025، وذلك أوائل الشهر الجاري بعد منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي دعم فيها فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وجرى إيقاف الغازي من قِبل نادي ماينز بعد منشوره على تطبيق «إنستغرام»، الذي حذفه فيما بعد، وقال فيه: «من النهر إلى البحر.. فلسطين حرة»، وهو الأمر الذي يعني أن فلسطين يجب أن تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو ما ينكر حق إسرائيل في الوجود.

جاء ذلك بعد أسبوع من هجوم حماس على إسرائيل، بينما لقي آلاف الأشخاص من الجانب الفلسطيني حتفهم جراء الهجوم الوحشي الذي تشنه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وقد رفع نادي ماينز فيما بعد عقوبة الإيقاف عن اللاعب، حيث قال إنه تحدث ضد الإرهاب بشكل عام، بما في ذلك من جانب حماس. كما أنه لم يتطرق إلى حق إسرائيل في الوجود.

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لكن الغازي قال في منشور آخر إن كل التعليقات والاعتذارات المنسوبة إليه ليست صحيحة، ولم يدل بها.